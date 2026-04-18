22年日経新春杯、24年鳴尾記念、25年京都記念と重賞を3勝したヨーホーレイク（牡8＝友道、父ディープインパクト）が18日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は競馬学校（千葉県白井市）で乗馬になる予定。20年夏にデビューし、新馬戦、秋の紫菊賞と連勝。暮れのホープフルSで3着に入った。翌年はきさらぎ賞2着から皐月賞5着、日本ダービー7着。皐月賞馬エフフォーリア、ダービー馬シャフリヤールと同世代になる。屈腱炎で