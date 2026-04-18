阪神の木下里都投手（25）が18日、1軍に合流した。この日の中日戦から出場選手登録され1軍のブルペンに加わる見込み。2年目の木下は今季、初の開幕1軍入りも2試合で防御率7・71と精彩を欠き5日に出場選手登録を抹消。直近のファーム・リーグでは3試合連続無失点と好投してアピールしていた。