お笑いタレントのビビる大木（51）が18日までに自身のインスタグラムを更新。左足首骨折で入院中のタレント・松本明子（60）の見舞いに出かけたことを明かした。「松本明子センパイのお見舞いへ」と書き出すと、病室で車いすに座る松本と自身とタレントの青木さやかの3ショットをアップ。「とんでもない骨折をして、とんでもない手術をして、もう来週から仕事復帰ですって！」と明かすと、「お見舞いに来る人に毎回、骨折の