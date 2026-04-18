土曜付のＧ１予想企画「展開王」は、数多くある予想ファクターの中から展開面にスポットを当てて勝ち馬をあぶり出す。先週の桜花賞を担当した鈴木悠貴は◎ギャラボーグ（２着）から３連単８万２７１０円をゲット！！牡馬クラシック第１弾「第８６回皐月賞」は大阪本社・新谷尚太が連続的中に挑む。当企画を担当した時は２４年ホープフルＳから本命馬が７戦連続で連対中。“展開王名人”が混戦ムードの一戦を読み解き、◎を託した