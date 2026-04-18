日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間17日、アメリカ・コロラドで行われる国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。日本時間18日午前10時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。アメリカでの3連戦は、カリフォルニアでの第1戦で敗戦(●1-2)、ワシントンでの第2戦は勝利(○1-0)と、1勝1敗で最終戦を迎える。先発は第2戦から9人を変更した。DF清水梨紗とDF熊谷紗希が第2戦から引き続きスタメン入りした