開催：2026.4.18 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 6 [オリオールズ] MLBの試合が18日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。 7回裏、6番 ダニエル・シュニーマ