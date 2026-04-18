開催：2026.4.18 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 0 - 9 [ブレーブス] MLBの試合が18日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとブレーブスが対戦した。 フィリーズの先発投手はタイワン・ウォーカー、対するブレーブスの先発投手はマーティン・ペレスで試合は開始した。 1回表、5番 オジー・アルビーズ 4球目