開催：2026.4.18 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 5 - 1 [レイズ] MLBの試合が18日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレイズが対戦した。 パイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラー、対するレイズの先発投手はニコラス・マルティネスで試合は開始した。 2回裏、7番 スペンサー・ホルウィッツ 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット