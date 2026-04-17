「ジョン スメドレー（JOHN SMEDLEY）」が、ジョン スメドレー 銀座のリニューアルを記念し、同ブランドのアーカイヴを集めた展示「THE ARCHIVES」を4月19日まで開催している。これに先駆け行われたプレビューイベントには、同ブランドでアーキビスト（記録保管人）を務めるジェーン・ミドルトン-スミス（Jane Middleton-Smith）氏が登壇。ブランドの歴史や展示品の背景、アーキビストという仕事の重要性までを語った。【画像を