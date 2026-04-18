試合前に大雪のクアーズ・フィールド米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、敵地のコロラド州デンバーでロッキーズと対戦した。試合前には大雪となり球場に白銀の世界が広がったが、懸命の除雪作業で、ほぼ予定時刻にプレーボール。甲子園でおなじみの4文字を思い浮かべたファンが続出した。果たして試合はできるのか。心配になるほどの異常事態だった。この日のクアーズ・フィールドは予報通りの大雪となり、球場は