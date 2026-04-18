本拠地中日戦プロ野球・阪神は17日、甲子園で行われた中日戦に2-1で勝利した。試合では世界的人気を誇る日本のキャラクターが登場し、「ちゃんとユニホーム着てる」「可愛すぎた」などの声が寄せられた。阪神ユニホームを着て、背面には「PIKACHU」。世界的な人気ゲーム「ポケットモンスター」のピカチュウが甲子園に現れた。しかも3匹だ。17日からの3連戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026」が開催されており、選手のなり