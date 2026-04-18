記事ポイントドリアン・ロロブリジーダ主演の新作舞台「DURIAN DURIAN」が開幕。有楽町・I’M A SHOWで2026年4月18日から4月26日まで計11公演を実施。脚本・演出は村角太洋が担当し、雷太や神里優希らが出演。 ドリアン・ロロブリジーダ主演の完全新作シチュエーション・コメディ「DURIAN DURIAN（ドリアン・ドリアン）」が、I’M A SHOWで開幕します。上演期間は2026年4月18日から4月26日までで、計11公演が予定されています