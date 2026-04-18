記事ポイント女子アジア選手権3日目でオーストラリアとインドが0対0で引き分けます。得失点差により4月18日15時開始の決勝は日本対インドに決まります。会場はグランフロント大阪 うめきた広場で女子大会は4月18日まで実施されます。「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」で開催されている「IBSAブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた」3日目の結果が発表されます。4月17日に行われた女子オー