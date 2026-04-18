記事ポイント株式会社ISHIDA NOUENがさつまいもの加工事業会社を新設。4月15日に設立し、千葉県香取市荒北876に本社を置きます。年間100トン規模の焼き芋製造設備で国内外の販路拡大を進めます。ISHIDA NOUENは、さつまいもの加工事業を行う新会社として4月15日に設立されます。さつまいもの石田農園が培ってきた加工技術を独立法人に移し、焼き芋と干し芋の製造体制を拡大します。新会社では年間100トン規模の焼き芋製造を可能に