韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が17日、ホルムズ海峡の自由航行に関する画像首脳会議に参加したと伝え、「海峡内の航行の自由を保障するための役割を遂行する」と明らかにした。李大統領はこの日、Xを通じて「大韓民国は原油輸入の約70％をホルムズ海峡に依存する核心利害当事国だ。この海域の安定と航行の自由の保障は我々の経済と国民の生活に直結する重大な事案」とし、このように強調した。続いて「グローバル責任強国