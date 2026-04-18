イスラエルのネタニヤフ首相がレバノンとの和平の道は遠いがすでにその旅程が始まったと宣言し、今回の停戦をヒズボラ掃討のための戦略的過程と明らかにした。ネタニヤフ首相はレバノン停戦発効初日の17日（現地時間）、映像で声明を出し、レバノンとの「10日間の停戦」決定に言及しながら「我々は片手に武器を持ち、片手は平和のために差し出している」と述べた。ネタニヤフ首相は今回の停戦がトランプ米大統領の要請によるものだ