記事ポイント布袋寅泰さんの「GUITARHYTHM」シリーズ歴代ジャケットなど全10種のピンズがカプセルトイで登場1回500円で、約25×25mmの存在感あるデザインをコレクションできるgashacoco3店舗ではポスター展示や先着特典付きのPOP UPも実施布袋寅泰さんの45周年イヤーを彩るカプセルトイが、全国のカプセルトイコーナーに登場します。歴代「GUITARHYTHM」ジャケットをそのまま小さなピンズに落とし込んだデザインは、音楽ファンの記