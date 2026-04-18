イスラエルとレバノンの「10日間の停戦」初日の17日（現地時間）、イスラエル軍のドローン空襲で1人が死亡した。レバノン国営通信（NNA）は「レバノン南部ビント・ジュベイル地区のクーニンでバイクが敵（イスラエル）のドローンの標的になった。バイクの運転者が死亡した」と報じた。ビント・ジュベイルは親イラン武装組織ヒズボラの核心拠点であり、イスラエル軍が特殊部隊を動員して占領しようとしてきところだ。報道内容が事実