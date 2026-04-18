記事ポイント4Kレストアで蘇る『ペルセポリス』の力強いモノトーン映像本編95分に加え、計64分の映像特典と解説ブックレットを収録ブルーレイ5,800円、DVD4,800円で2026年4月24日に発売戦争や抑圧の時代を背景にしながら、自分らしさを手放さない主人公の姿が胸に残るアニメーション映画『ペルセポリス』のブルーレイとDVDが登場します。ユーモアと反抗心をにじませたマルジの生き方は、重いテーマの作品でありながら前を向く力を