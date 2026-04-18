ぺこぱ松陰寺太勇（42）が17日配信のABEMA報道番組「ABEMA Prime」に出演。衆院選で惨敗した中道改革連合、参院では存続している立憲民主党、公明党の現状について、私見を述べた。番組では今週、中道の小川淳也代表ら執行部が、が惨敗した衆院選の総括の素案を公表したことを特集。立憲を支持する無党派層の離反を招いたことなどを念頭に、衆参バラバラでは「選挙互助会」と批判もあるとして、小川氏が参院などの立民、公明の「合