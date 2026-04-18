大阪マリオット都ホテルは、クラブフロアの54室をリニューアルし、4月28日にリニューアルオープンする。53階から55階までのクラブスーペリアツイン15室、クラブスーペリアキング15室、クラブデラックスツイン9室、クラブデラックスキング15室の4タイプをすべて38平方メートルの客室とし、最大定員はクラブデラックスツインを3名、そのほかは2名とする。窓際のエリアを中心にインテリアを配置し、一部客室には2台のベッドを並べて配