アラスカと聞いて、どんな場所を思い浮かべるだろうか。「遠い」「寒い」「とにかく大きい」--そんな漠然としたイメージを持つ人が多いかもしれない。でも実際には、アラスカは日本にとって「関係の近い」場所なのだそう。4月8日、アンカレジ観光局が東京でメディア向けのランチ懇親会を開催した。現地の観光業者とともに来日した関係者たちの話と提供してもらった公式画像で、アラスカの魅力を整理してみた。ハワイより近い、日本