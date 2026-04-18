大阪市天王寺区で男性2人が刃物で切り付けられるなどした事件で、21歳の男が逮捕されました。 殺人未遂などの疑いで逮捕されたのは、住居不定の建設作業員、尾野隆晴容疑者（21）です。 尾野容疑者は4月9日、JR天王寺駅近くの路上で21歳の男性に対し後ろから車をぶつけるなどしたうえ、別の20歳の男性の顔などを刃物で切り付けるなどした疑いがもたれています。 尾野容疑者は17日朝、警察署に出頭。警察によりますと、