名作『チョコレート工場の秘密』の“その後”を大胆な解釈で描く、Netflixアニメーション映画『チャーリーvsチョコレート工場』のファーストルックが公開された。『スパイダーバース』シリーズや『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』（2025）の制作会社が手がけ、タイカ・ワイティティがウォンカ役、キット・コナーがチャーリー役