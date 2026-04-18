『スター・ウォーズ』などSF映画の伝説的パロディ『スペースボール』（1987）の続編映画の原題が『Spaceballs: The New One』に決定した。直訳すると『スペースボール：新しいやつ』といった具合の脱力したタイトルである。 米ラスベガスで開催の映画イベント「CinemaCon 2026」で告知された。カルト的人気を誇る1987年のSFコメディ映画より、奇跡の40年ぶり続編だ。イベント会場では、前作