◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの２回２死一塁で迎えた２打席目は、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）の８７・６マイルのスプリットを捉え、右安とした。菅野との日本人対決では、初回先頭の１打席目は右翼線二塁打を放ち、連続試合出塁