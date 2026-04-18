スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さんが、１７日に行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席した様子がアップされた。スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルの佐藤綾乃さんが１８日までに自身のインスタグラムを更新。「園遊会ありがとうございました。とても貴重な経験でした。今回も素敵な振袖をありがとうございました」と着物姿を披露した。高木さんらチームパシュートのメン