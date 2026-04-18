18日、湯沢町の国道で大型トラックと歩行者の男性（54）が衝突する事故がありました。警察は、トラックの運転手で見附市昭和町の自称・トラックドライバーの男（46）を過失運転致傷の容疑で現行犯逮捕しています。警察によりますと18日午前3時半ごろ、湯沢町の国道で男が運転していた大型トラックと道路を歩いていた長岡市三ツ郷屋の男性（54）が何らかの原因で衝突しました。事故後、男が自ら「トラックと人が衝突した」110