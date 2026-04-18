私（エトウカナ、30代）と夫（トモキ、40代）は同郷で、小4の息子（ダイキ）が私の母校に通っています。息子は好奇心旺盛で興味のあることはなんでも挑戦したがる子です。一方で飽きっぽいところもあり、唯一続けられている習い事はスイミングだけ。スイミングは幼稚園の頃から続けていて、かなり上達しました。しかし仲のいい子が選手コースに移ったことで、息子のスイミング熱は一気に冷めたようです。最近は野球の試合ばかり観