サウジアラビアの政府系ファンド『PIF』がLIVゴルフへの資金提供を打ち切る可能性が報じられ、ツアーの将来に不透明感が広がっている。そんな中、今季第6戦のメキシコシティ大会に出場しているジョン・ラーム（スペイン）は、第1ラウンド後に冷静な姿勢を示した。【写真】「おかえり」松山英樹がPGA復帰のケプカを歓迎「ツアーの責任者から、ウワサが真実かどうかの説明があるまでは、あれこれ考えても仕方ない。時間を無駄にする