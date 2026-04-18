＜トゥルム選手権 at PGAリビエラ・マヤ2日目◇17日◇PGAリビエラ・マヤ（メキシコ）◇7272ヤード・パー72＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第2ラウンドが終了した。＜連続写真＞“ライン出しモード”に変化石川遼の最新スイング石川遼は2バーディ・3ボギーの「73」。1ストローク落としたものの、首位と6打差のトータル3アンダー・24位タイで決勝ラウンドに進んだ。巻き返しを図った杉浦悠太は「71」にとどまり、トータ