離陸するアメリカン航空機（奥）とユナイテッド航空機＝14日、米テキサス州（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米航空大手アメリカン航空は17日、競合のユナイテッド航空との合併構想が報じられたことを巡り「いかなる協議にも参加しておらず、関心もない」と否定する声明を出した。実現すれば世界最大の航空会社が誕生する見通しだが、アメリカンは「競争と消費者にとってマイナス」と後ろ向きの姿勢を鮮明にした。合併構想は、