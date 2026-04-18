物語は自然に生まれるものではない。どう立ち上げ、どう見せるか。その組み立てがあって初めて形になる。ＴＡＪＩＲＩはその考え方を、ハッスルの時代に学んだ。「ハッスルの時代に小池一夫先生の漫画学校（劇画村塾）に半年間行ったんですよ」。現場で感じていたことを、別の形で見直す時間だった。そこで教わったのはキャラクターの立て方だ。「キャラクターっていうのを教えてもらって、それでＳＭＡＳＨは全部つくったんで