理系出身タレントの素顔とは――。福岡発のアイドルグループ「ＬｉｎＱ」の１期生として活動し、現在はテレビＣＭにも出演するなど、タレント、女優、舞台女優、リポーターとして幅広く活躍する原直子（３７）。福岡大理学部で大気物理学を専攻した異色の経歴を持ち、生放送や現場に立ち続けている。アイドルから次のステージへと歩みを進めた今、その歩みと現在に迫った。現在の活動の軸は、ＫＢＣ「アサデス。」だ。テレビで