「ボールを打ってみましょう！」練習場ゴルフレッスン ボールを打ってみましょう！ ゴルフは最初からクラブを大きく振ろうとせず小さいスイングから徐々に大きくしていくのがうまく打てるようになるコツです 7時～5時のスイング スタンスを閉じたまま腰から前傾します。自分の体を時計に見立て、グリップの位置が7時から5時の範囲でクラブを振ります。練習場に行くとティーが出ているのでそれをボ