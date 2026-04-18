中性脂肪が超悪玉コレステロールを生み出す理由 コレステロールは悪者じゃない！ 「コレステロール値が高いと生活習慣病を招く」といわれたこともありましたが、それは古い考えです。免疫力を向上させるなど、健康づくりに役立つことがわかっています。 ●コレステロールは体をつくる重要なもの 肝臓から全身に運ばれるものを「LDLコレステロール」、肝臓に戻されるものを「HDLコレステロ