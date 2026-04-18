皐月賞の攻略POINT 【波乱の主役】ノーザンＦ生産馬が中心！人気薄でも軽視不可 ノーザンファーム生産馬は［６・６・４・56］と連対馬の半数以上を占めており、22年には８頭が出走して、⑤人気ジオグリフが１着、③人気イクイノックスが２着、①人気ドウデュースが３着、さらに②人気ダノンベルーガが４着に入り、１～４着を独占。 25年にもワンツー決着とな