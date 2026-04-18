『朝食』を食べ始めたらみるみるやせる体に！ 「本気でやせたいと思うなら、朝ごはんを毎日必ず食べる」。 朝ごはんを抜くと、脳や体がガス欠を起こし、昼食でどっさり食べるように体に命じます。お腹がすいていると、よく噛まないので空腹感が満たされず、必要以上に食べてしまいがち。また、長い空腹の後で糖質が入ってくると、血糖値が急に上がるので、インスリンが過剰に分泌されます。インスリンの別名は肥満ホルモン