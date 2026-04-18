高血圧の根本原因は薬で治せない？ 一生飲み続けるリスクと対症療法の限界 血圧が高くなった根本原因を薬で治すことはできない 打撲のような急性疾患なら痛みを取るために薬の効果が発揮されますが、慢性疾患である高血圧の薬は、体質を変えて根本的に治療することはできません。それどころか、服用の期間が長くなれば長くなるほど、人体に与える副作用の影響も蓄積して大きくなります。 ところが多くの場合、病院に行っ