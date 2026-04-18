プラチナディスク・セールスを誇る歌手のd4vd（デイヴィッド）が、7か月前に自身のテスラのトランクからバラバラに解体され腐敗した状態で発見された14歳の少女、セレステ・リヴァス・ヘルナンデスさんを殺害した疑いで逮捕された。これを受け、彼の両親が息子の擁護に乗り出している。【動画を見る】d4vd、警官らによって逮捕される瞬間ローリングストーン誌に共有された声明の中で、ダウド・バークとコリーン・バークの弁護士は