2025年は「国際量子科学技術年」だった。それにあわせて今、宇宙や量子などのサイエンス領域とアートがコラボレーションした企画展「ミッション∞インフィニティ」が東京都現代美術館（江東区・木場）で開催中だ。科学者らの宇宙研究やアーティストの「宇宙」に関する作品群に加え、国産量子コンピュータによる初のアート作品など、「時と空間」が不思議なふるまいを見せる「量子」の領域に取り組む、新たな表現の可能性を紹介