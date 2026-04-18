◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）とカイル・タッカー外野手（２９）が相次いで赤ちゃんが産まれたことを報告した。ベッツは、ブリアンナ夫人とともに、インスタグラムで、第３子が誕生したことを報告。ベッツがだっこする写真、家族５人で収まった写真などとともに「カーリ・ベッツ」と命名したことも明かした。ベッツは