◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発の菅野智之投手（36）と対戦し、第1打席で快音を響かせて右翼線二塁打を放った。試合前には大雪が降りしきり、除雪作業を経て開催にこぎ着けた試合。試合開始時点で気温1.6度と極寒の中迎えた初回の第1打席、菅野とメジャー2度目の対戦は1ボ