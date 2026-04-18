お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「余ったら即コレ！焼くだけで別次元【焼きキャベスープ】キャベツに「ありがとう」と言いたくなる極旨レシピ」と題した動画をアップした。【動画】旬の食材を生かす！キャベツ焼いて煮る「キャベツスープ」レシピ概要欄では「今回は、キャベツを焼いて煮る「キャベツスープ」を作りました。最初に焼くだけで、香ばしい匂いが段違いで食欲をそそりま