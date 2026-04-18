有吉弘行（52）が18日までにXを更新。AIをめぐる私見を披露した。「もう、分かったよ」と前置きした上で「良すぎるエロはAI。大丈夫もう分かったから」とつづった。このポストに対し「言えば言うほど見せつけてくるのがAI」「そのことをAIは学んで、成長するのでしょうか？」「本当のエロはAIでも生成できないちょうどいいブス」「多分、有吉さんが見抜いたんじゃなくて、AI側が有吉さんの性癖に最適化してきただけ」などと書き込