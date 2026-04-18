名古屋の「裏口」から、国際色と個性が光る「リニアタウン」へ――。名古屋市は、リニア中央新幹線の開業を見据えた「名古屋駅西地区まちづくり方針」を公表しました。名駅西側は、東側（桜通口）とは対照的に「サブカルチャー」や「国際色」といった駅西独自の文化を低層階の店舗化などで促進し、一味違う賑わいを創出する計画です。最大の注目は、リニア駅直上に整備される開放的な広場と、市内導入が進む新型低床路線バス「SRT