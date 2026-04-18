介護保険サービスを利用すると、利用者は原則として費用の1～3割を自己負担する仕組みです。しかし、複数のサービスを併用したり、長期間にわたって介護が必要になったりすると、月ごとの自己負担額が大きくなり、家計への負担が重くなることがあります。 こうした経済的な負担を軽減するために設けられている制度の一つが高額介護サービス費支給制度です。本記事では、高額介護サービス費支給制度