ふくらはぎに痛みを感じた際、適切な対処を行うことで症状の悪化を防ぎ、合併症のリスクを下げることができます。自己判断で行動する前に、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。安静と足の挙上、水分補給と生活習慣の調整、自己判断でのマッサージを避けることの大切さについて、具体的にお伝えします。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬