weskiii（ウェスキー）が運営するアメリカ発のセルフケアソックスブランド「Sockwell（ソックウェル）」は5月10日までの期間限定で、銀座ロフトにてPOP UPを開催しています。■母の日ギフトにもおすすめ。自分や大切な人に心地よいセルフケア習慣を同POP UPでは、“足元から整える”心地よさをテーマに、日常に取り入れやすいセルフケア習慣を提案。天然メリノウールを使用したやさしい履き心地と、日常に馴染むデザイン性を兼ね備