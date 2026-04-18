北海道・伊達警察署は2026年4月17日、酒気帯び運転の疑いでいずれも自称室蘭市の無職の男（55）を現行犯逮捕しました。男は17日午後11時ごろ、伊達市南黄金町付近の国道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、当時国道37号で検問を実施していて、通りかかった乗用車を止め、運転手の男にアルコール検査をしたところ、基準値の倍以上のアルコールが検出されたということです